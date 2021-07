Burundi: la Focode contredit le président Ndayishimiye sur les disparitions forcées

Audio 00:57

Le président burundais Evariste Ndayishimiye le 26 juin 2020 au stade Ingoma à Gitega. AFP Photos/Tchandrou Nitanga

Texte par : RFI Suivre 4 mn

Le président Évariste Ndayishimiye était l'invité exclusif de RFI/France 24 la semaine dernière. Au cours de cette interview, il a assuré qu'il n'y a pas de disparition forcée au Burundi. Des propos qui ont fait réagir l'organisation de défense des droits de l'homme, le Forum pour la conscience et le développement, le Focode. L'organisation enquête sur les disparitions forcées et a documentée plus de 200 cas depuis 2016, dont une trentaine depuis la prise de pouvoir du président Ndayishimiye.