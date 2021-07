RDC: arrestation de Jacky Ndala, le président de la Ligue des jeunes du parti de Moïse Katumbi

Des supporters de Moïse Katumbi à Goma en août 2018 (image d'illustration). AFP - ALAIN WANDIMOYI

En RDC, il n'y a toujours pas d’apaisement entre pro-Katumbi et pro-Tshisekedi suite à la proposition de loi sur la « congolité » qui pourrait interdire l’accès à la fonction présidentielle et à d’autres fonctions régaliennes aux personnes qui n’ont pas un père et une mère congolais. Le texte est vivement contesté par le parti de Moise Katumbi, qui a même menacé de quitter la coalition au pouvoir. Pour les proches de l’ancien gouverneur, une nouvelle étape a été franchie dimanche avec l’arrestation de Jacky Ndala, le patron de la Ligue des jeunes du parti de Moïse Katumbi.