Soudan: difficile de célébrer l’Aïd en pleine inflation galopante

Un Soudanais se tient avec un mouton sur le marché aux bestiaux alors que les Soudanais célèbrent l'Aïd al-Adha, le 19 juillet 2021. © Abdulmonam Eassa/RFI

Au Soudan, le prix des produits quotidiens a augmenté de plus de 400 % en un an, selon les chiffres du gouvernement. Le taux d’inflation s’aggrave chaque mois un peu plus et les Soudanais voient d’un mauvais œil la série de réformes d’austérité mises en place par les autorités de transition pour rentrer dans les clous fixés par le Fonds monétaire international (FMI).