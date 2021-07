Covid-19 en Tunisie: le ministre de la Santé limogé en plein pic de contaminations

Le ministre de la Santé tunisien, Faouzi Mehdi, a été limogé par le Premier ministre Hicham Mechchi ce mardi soir 20 juillet, en plein pic de contamination au coronavirus. Cette décision a été annoncée dans un communiqué lapidaire de la présidence du gouvernement, sans plus d'explications.

Faouzi Mehdi est à l'origine d'une initiative de vaccination, ces mardi et mercredi, pour toutes les personnes adultes de plus de 18 ans. Une annonce qui a provoqué une ruée dans les centres de vaccination et très vite toutes les places ont été prises. Le ministère de la Santé a alors finalement restreint l'accès au vaccin, ce mercredi, aux plus de 40 ans pour éviter une nouvelle cohue.

On reprochait aussi au ministre de la Santé tunisien de n'avoir rien fait pour pallier le manque d'oxygène. La consommation est passée de 25 000 litres par jour avant la pandémie à 250 000, soit dix fois plus. Jusqu'à récemment, les stocks de vaccins étaient aussi limités. Du coup, seulement 8% des 12 millions de Tunisiens ont pu être immunisés.

Manque de matériel

Le pays est frappé depuis un moment par une quatrième vague de la pandémie et le manque de matériel rend la tâche des médecins et des hôpitaux très difficiles. Dans les secteurs le plus touchés, comme à Tunis, des cliniques privées ont été saisies pour appuyer les hôpitaux publics. Le pays enregistre en moyenne 150 morts par jour depuis la semaine dernière.

Face à la situation sanitaire catastrophique, la Tunisie a multiplié les appels à l'aide. Elle a reçu de l'oxygène et du matériel médical de plusieurs pays arabes et européens. La France s'est engagée à fournir plus d'un million de doses de vaccins. 600 000 doses sont déjà arrivées à destination.

Selon l'OMS, la Tunisie est le pays qui a le plus fort taux de mortalité due au Covid-19 d'Afrique et du Moyen-Orient.

Il faut aider la Tunisie parce que c'est un pays ami, un partenaire que nous aimons. La Tunisie est aujourd'hui très éprouvée car en quelque temps la situation sanitaire est devenue très difficile. Jean-Pierre Sueur, sénateur français et président du groupe interparlementaire d'amitié France-Tunisie Houda Ibrahim

