Mauritanie: les prières collectives de l'Aïd el-Kébir annulées pour cause de Covid-19

Des passants devant l'une des mosquées de Nouakchott qui n'accueillera pas de prière collective pour l'Aïd el-Kébir ce mercredi 21 juillet (image d'illustration). AFP - JOHN WESSELS

Texte par : RFI Suivre 2 mn

En Mauritanie, on célèbre ce mercredi l'Aïd el-Kébir. Mais il n'y aura pas de rassemblements publics cette année à Nouakchott et dans les villes de l’intérieur pour cause d’aggravation de la pandémie de Covid-19. Le gouvernement mauritanien a ordonné l’annulation des prières collectives dans les mosquées. La décision a été prise après une réunion avec les guides religieux, qui ont marqué leur accord et appelé à la prière à domicile compte tenu de la situation sanitaire.