Covid-19: en Ouganda, des centaines de personnes victimes d’une escroquerie au faux vaccin

Travailleur de santé recevant un vaccin. (Image d'illustration) © ©REUTERS - MIKE HUTCHING

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Des médecins et infirmiers « sans scrupules », dixit les autorités ougandaises, auraient réussi ainsi à soutirer des millions de shillings à plus de 800 personnes et à 11 entreprises, qui ne se doutaient de rien. Ils privilégiaient les candidats au vaccin prêt à payer pour recevoir une injection, alors que les doses en Ouganda manquent.