RDC: les Jeux de la Francophonie sous la menace d'un nouveau report

Les derniers Jeux de la Francophonie avaient eu lieu en 2017 à Abidjan (image d'illustration). AFP - SIA KAMBOU

Les 9e jeux de la Francophonie sont prévus à Kinshasa du 19 au 28 août 2022. À presqu’un an de l’organisation de cet événement sportif et culturel, le doute commence à s’installer sur le respect du calendrier. Cette édition était déjà prévue plus tôt cette année, mais elle avait été reportée sur demande de la RDC suite à la pandémie de Covid-19. L’état d’avancement des travaux fait craindre à un nouveau report ou l’attribution des Jeux à un autre pays.