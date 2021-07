Covid-19: l'aide française arrive en Tunisie

Le secrétaire d'État en charge des ressortissants Jean-Baptiste Lemoyne à Tunis avec le ministre des Affaires étrangères tunisien Othman Jerandi (à gauche) et la cheffe du cabinet présidentiel, Nadia Akache, le 22 juillet 2021. AFP - FETHI BELAID

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé du Tourisme, des Français de l'étranger et de la Francophonie, est en visite en Tunisie jeudi et vendredi pour accueillir une aide française à la situation sanitaire et donner le coup d’envoi de la vaccination des ressortissants français en Tunisie.