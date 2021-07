Deux personnalités africaines condamnées par le Royaume-Uni pour corruption

Le sulfureux homme d'affaires zimbabwéen Kudakwashe Tagwirei, ici le 25 juillet 2018, est sanctionné par le Royaume-Uni pour corruption. AFP - JEKESAI NJIKIZANA

Le fils du président guinéen Teodoro Nguema Obiang Mangue et l’homme d’affaires zimbabwéen Kudakwashe Tagwirei n’auront plus le droit d’entrer sur le territoire britannique et leurs comptes bancaires vont être gelés.