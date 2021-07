RDC: arrestations d'officiers en Ituri, accusés de détournements de fonds

Au moins neuf officiers de l’armée ont été arrêtés dans la province de l’Ituri. Certains parmi eux sont en prison depuis dimanche. Ils sont accusés de détournement des fonds destinés à la lutte contre les groupes armés dans cette province placée par Félix Tshisekedi en état de siège.

Avec notre correspondant à Kinshasa, Patient Ligodi

Parmi les officiers arrêtés, il y a le colonel Landu Walter, commandant adjoint chargé de l’administration et de la logistique à la 32e région militaire. Il y a aussi le directeur régional de service d’éducation civique et action sociale, le colonel Djama Josué. Ces arrestations font suite à un contrôle réalisé par l’inspection générale des FARDC à la commission d’achat.

Les inspecteurs ont vérifié les pièces justificatives et autres documents comptables et disent dans leur rapport avoir trouvé des preuves de malversation et de détournement des fonds destinés notamment à la ration des troupes déployées dans le cadre du renforcement des opérations militaires.

L’armée n’est pas la seule concernée. Du côté de la police, le commissaire supérieur Laurent Kambolua est aussi aux arrêts. Ils ont été mis à la disposition de la justice à l’auditorat militaire de Bunia, en procédure de flagrance et le dossier et en déjà instruction, confirme le porte-parole de l’armée dans la région. Selon l’armée, des enquêtes se poursuivent également à Kinshasa.

