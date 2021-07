Éthiopie: la région Amhara mobilise ses citoyens face aux rebelles tigréens

Après les miliciens (photo d'illustration), c'est tous les hommes de plus de 18 ans qui sont appelés à combattre les rebelles du Tigré, le 25 juillet 2021. EDUARDO SOTERAS AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

La guerre du Tigré, qui dure depuis huit mois, s’est récemment étendue à deux autres régions, les provinces Afar et Amhara, la deuxième plus grande région du pays. C’est pourquoi tous les hommes ahmaras de plus depuis de 18 ans sont appelés au front.