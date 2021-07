Éthiopie: l'armée éthiopienne «hors de combat», selon des observateurs

Des soldats des Forces rebelles du Tigré à Mekele. (Photo d'Illustration). AFP - YASUYOSHI CHIBA

Texte par : Léonard Vincent Suivre 3 mn

En Éthiopie, le gouvernement fédéral a appelé les régions à la rescousse, face à la poussée des forces tigréennes qui le combattent. Les civils oromos, amharas et afars ont été appelés ces derniers jours à défendre l'Éthiopie les armes à la main. Cette mobilisation selon l'appartenance ethnique fait craindre un tournant encore plus violent de la guerre et, selon des observateurs, révèle aussi que les forces fédérales ne sont plus en mesure de combattre seules.