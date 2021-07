Centrafrique: explications sur l’accord douanier signé avec la mission économique russe

Les douanes à Bangui, en Centrafrique. © RFI/Charlotte Cosset

Les recettes douanières représentent près d'un tiers du budget de l'État centrafricain, mais les partenaires techniques et financiers pointent régulièrement des problèmes d'organisation et de corruption. Un accord douanier a été signé le 7 mai dernier entre la mission économique russe et le ministère des Finances mais il ne cesse de provoquer des débats. Dernière polémique, la vidéo d'un camion de la mission onusienne fouillé par les partenaires russes. Le directeur général des douanes a accepté de répondre à RFI.