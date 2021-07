Mary Simon, première gouverneure générale autochtone du Canada

Cette femme inuite du Nunavik, dans le nord du Québec, assumera pour la première fois le rôle symbolique de la reine d’Angleterre et du Canada. Un symbole fort de réconciliation alors que le pays est secoué par la découverte de tombes anonymes où reposent des victimes des pensionnats où les enfants autochtones étaient scolarisés de force.

En prenant la parole en inuk tituk dès sa nomination, Mary Simon affirme la place de sa culture et de sa langue que les autorités canadiennes ont pourtant tenté de nier pendant plusieurs décennies. De nombreux représentants des Premières nations et des Inuits voient donc l’arrivée de la nouvelle gouverneure générale comme un geste de réconciliation. Ils se réjouissent de la nomination de cette ancienne journaliste, qui a créé un lieu de rencontre entre les Inuits de l’Alaska, du Groenland et du Canada il y a quarante ans.

Sauf que ce geste ne fait pas que des heureux. Contrairement à la tradition, Mary Simon ne parle pas les deux langues officielles du Canada, car elle n’a jamais appris le français. L’organisme chargé de veiller sur le bilinguisme a déjà reçu 630 plaintes à ce sujet.

Pourtant, le philosophe Jérôme Gosselin-Tapp, spécialiste des relations entre Québécois et autochtones, y voit plutôt une occasion d’alliance entre les deux groupes. « Il s'agit d'une nomination qui renvoie une image du Canada multinationale. Et dans cette perspective là, je pense qu'il y a quelque chose de très bénéfique pour le Québec qui, comme nation autochtone, cherche à obtenir des prérogatives au sein du Canada qui ne seraient pas attribuées à d'autres groupes au sein du Canada. »

L’avenir dira si la nouvelle gouverneure générale, une fonction essentiellement symbolique au Canada, parviendra à porter la parole des minorités.

