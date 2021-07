Crise politique en Tunisie: le parti Ennahdha demande des élections anticipées

Après son limogeage par le président dimanche, Hichem Mechichi, désormais ex-Premier ministre tunisien, s'est dit prêt à céder le pouvoir. Quant au principal parti au Parlement, Ennahdha, qui le soutient, il dénonçait un coup d'État, mais à l'issue d'un bureau politique qui s'est tenu cette nuit, il demande à présent des élections anticipées.

Le parti Ennahdha, principal parti au Parlement, se dit prêt « à la tenue d'élections législatives et présidentielle anticipées simultanées pour garantir la protection du processus démocratique, et ce, précise Ennahdha, afin d'éviter que tout retard ne serve de prétexte au maintien d'un régime autocratique. » Le parti islamiste continue néanmoins de dénoncer « un coup d'État contre la Constitution et les institutions. » Le chef de file du parti, Rached Ghannouchi, a campé pendant douze heures ce lundi devant le Parlement, bouclé par l'armée, pour en réclamer l'accès.

De son côté, pour sa première prise de parole depuis l'annonce de son limogeage, le Premier ministre Hichem Mechichi accepte la décision du chef de l'État, Kaïs Saïed de le limoger. « J'assurerai la passation de pouvoir à la personne qui sera désignée par le président de la République », a-t-il déclaré.

Le président Kaïs Saïed rencontrait lui, hier soir, des membres de l'Union générale des travailleurs tunisiens (UGTT), influente centrale syndicale qui lui apporte son soutien ainsi que des représentants de la Ligue des droits de l'homme et du patronat. Il continue d'affirmer que ses décisions sont conformes à la Constitution. Plus tôt dans la journée, le président limogeait le ministre de la Défense Ibrahim Bartagi et la porte-parole du gouvernement Hasna Ben Slimane, également ministre de la Fonction publique et ministre de la Justice par intérim.

Une situation économique plombée par le Covid-19 La récente flambée des cas de la pandémie a mis sous les projecteurs l'étendue de la crise économique que traverse la Tunisie : manque de matériel médical et d’oxygène, hôpitaux saturés... Le pays a bénéficié de la solidarité internationale, notamment d’oxygène et de 500 000 doses de vaccins de la part de la France pour accélérer sa campagne. Des tonnes de matériel médical sont également arrivés du Proche-Orient et de pays voisins comme l’Algérie et l’Égypte. Pas suffisant pour calmer la grogne des Tunisiens qui battent le pavé pour critiquer le manque d'anticipation face à la pandémie. L’ampleur de la nouvelle vague de contaminations au Covid-19 dépasse visiblement les capacités de la Tunisie à faire face. Cette flambée au cœur de l’été a anéanti tout espoir d’une reprise du tourisme, qui représente en temps normal 12% du PIB. L’année dernière déjà, la Tunisie a enregistré une récession de 8,8%, c’était déjà la conséquence de la pandémie de Covid-19. La dette publique du pays représente aujourd'hui plus de 100% de PIB.

