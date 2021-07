Mali: le sélectionneur de l'équipe nationale féminine junior de basket sous mandat de dépôt

Au Mali, le sélectionneur de l'équipe nationale féminine junior de basket sous mandat de dépôt. AFP/Archives/Archives

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Une source auprès du parquet d'un tribunal de Bamako, a informé ce lundi 26 juillet 2021, nos confrères de l'AFP, de l'arrestation et l'inculpation d'Amadou Bamba pour « pédophilie, tentative de viol et attentat à la pudeur ». Cette arrestation intervient un mois après la publication d'une enquête du New York Times et de Human Rights Watch, qui a révélé un système d'abus sexuels au sein de la Fédération malienne de basket.