RDC: pas encore d’accord à la Cenco sur le nom du prochain président de la Céni

Devant l'un des bureaux de la Céni à Kinshasa, RDC. Caroline Thirion / AFP

Texte par : RFI

Tous les yeux sont tournés vers le siège de la Conférence épiscopale du Congo. Ce midi, les leaders des huit confessions religieuses du pays doivent se mettre d'accord sur un nom de président de la Céni, poste clef pour la tenue d'élections libres et transparentes dans le pays. Le climat n'est pas des plus sereins. Et alors que les chefs des confessions se sont déjà plaints de pressions et même de menaces, ils ont vu arriver ce matin dans la cour de la Cenco des partisans de Martin Fayulu.