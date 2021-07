Rencontre Ouattara/Gbagbo en Côte d’Ivoire: vers la «paix des braves»?

Le président ivoirien Alassane Ouattara a souhaité la bienvenue à son prédécesseur Laurent Gbagbo, au palais présidentiel à Abidjan, le 27 juillet 2021, lors de leur première rencontre depuis la crise postélectorale de 2010-11. AFP - ISSOUF SANOGO

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Une embrassade pour les photographes, quelques pas main dans la main et une conférence de presse tout sourire : les retrouvailles entre Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara, plus de dix ans après leur dernière rencontre et la crise post-électorale qui a ensanglanté la Côte d’Ivoire a été pour le moins cordiale. Les deux hommes ont relevé le défi de la symbolique.