Un nouveau front s'ouvre en Éthiopie entre les régions Afar et Somali au Nord-Est

La présidence de la région Somali, sur les hauteurs de Jigjiga. RFI/Vincent Dublange

RFI

Alors que les combats continuent entre les forces gouvernementales et les rebelles tigréens, c'est un nouveau sujet d'inquiétude pour le Premier ministre Abiy Ahmed : un nouveau front s'est ouvert le week-end dernier entre Afars et Issas. C’est un secteur stratégique et disputé, entre les régions Afar et Somali. Les autorités somalis accusent les miliciens afars d'avoir commis un massacre dans une ville, rallumant un conflit déjà ancien entre ces deux peuples voisins du Nord-Est.