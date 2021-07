En Éthiopie, les rebelles tigréens poursuivent leur avancée

Des combattants des forces rebelles du Tigré en Éthiopie, juin 2021. AFP - YASUYOSHI CHIBA

Plus de huit mois après le début du conflit, l’ancien pouvoir régional et ses forces ont repris une grande partie de la province et sont maintenant entrée dans la province voisine, la zone Amhara. Les rebelles revendiquent plusieurs succès et promettent de continuer leur percée.