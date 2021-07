Niger: nouvelle attaque meurtrière dans la région de Tillaberi à la frontière malienne

Niger, village songhai, région de Tillaberi (illustration) De Agostini via Getty Images - DEA / N. CIRANI

RFI

Cette nouvelle attaque, dans le nord de la région de Tillaberi, au Niger, est attribuée à de présumés jihadistes. Près de vingt villageois ont été tués, mardi matin, par des hommes armés non identifié. La bande frontalière entre le Niger et le Mali est de plus en plus dangereuse pour les populations qui y vivent.