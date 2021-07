Nigeria: le dirigeant de la minorité chiite relaxé et libéré après plus de 5 ans de prison

Nigeria, le 28 juillet 2021: libération du cheikh Ibrahim Zakzaky, leader du MIN, après cinq années de détention. AFP - -

Texte par : RFI

Acquittés et libérés après plus de cinq années de prison, le cheick Ibrahim Zakzaky et sa femme ont été relaxés, mercredi 28 juillet 2021, par le tribunal de Kaduna, dans le nord du pays. Le fondateur du Mouvement islamique du Nigeria (MIN), un mouvement politique et religieux chiite, était accusé de meurtre après des violences qui avaient éclaté en marge d’une procession religieuse dans la ville de Zaria en 2015.