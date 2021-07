RDC: l'abattage d'espèces protégées autorisé moyennent finances, la polémique monteur l'au

(illustration) Famille de gorilles des montagnes. (Photo : gorilla.cd)

En RDC, un arrêté interministériel autorisant notamment la capture et l’abattage de certaines espèces protégées fait polémique. Le document refait surface un an après sa signature. Ce texte est également attaqué par l’Institut national pour la conservation de la nature (ICCN), qui considère que cet arrêté représente un recul pour le pays. Des associations environnementales et des écologistes demandent son retrait car, pour eux, cet arrêté légalise le braconnage.