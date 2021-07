Congo-B.: des clubs clandestins de Brazzaville rendent hommage à Jacob Desvarieux

Jacob Desvarieux en concierto con el grupo Kassav' en el Estadio de Francia el 16 de mayo de 2009 BERTRAND LANGLOIS AFP

Brazzaville est reconnue comme berceau de la rumba. Mais cette cité de plus d’1,5 million d’âmes a aussi vibré dans les années 80 et 90 au rythme du zouk du mythique groupe Kassav' dont le principal animateur, Jacob Desvarieux, a tiré sa révérence vendredi 30 juillet. Les night-clubs, bien qu’officiellement fermés pour cause du Covid-19, lui rendent hommage.