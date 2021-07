Covid-19 en Ouganda: le président Museveni dessert l'étau sur l'activité économique

via REUTERS - PRESIDENTIAL PRESS SERVICE

C'était la fin, ce vendredi 30 juillet, du confinement de 42 jours décrété mi-juin pour contrer la nouvelle vague de cas de Covid-19 dans le pays. Après des restrictions sévères, le président Yoweri Museveni a rouvert partiellement les activités du pays.

Avec notre correspondante en Ouganda, Lucie Mouillaud

En 42 jours, l’Ouganda est passé de 1 500 cas quotidiens mi-juin, à une moyenne située entre 200 et 400 cas de Covid-19 par jour cette semaine. Des résultats qui ont encouragé le président à rouvrir partiellement le pays.

« Avant le confinement, a précisé Yoweri Museveni, une moyenne de 22% de tests étaient positifs quotidiennement mais maintenant, aujourd’hui, nous sommes à une moyenne de 8 personnes positives sur 100 personnes testées tous les jours. »

Désormais, les moto-taxis sont de nouveau autorisés, tous comme les déplacements entre districts, les centres commerciaux, les marchés non alimentaires et les événements sportifs extérieurs. Le couvre-feu est maintenant entre 19h et 5h30 du matin pour éviter une nouvelle flambée de cas de Covid-19.

1,14 million d’Ougandais vaccinés seulement

« Aujourd’hui, nous reprenons partiellement les activités, poursuit le président : les transports publics, les déplacements peuvent reprendre. Mais si nous ne respectons pas les distanciations sociales, nous aurons un problème, un problème sociétal. En respectant ces mesures, nous pouvons éviter une troisième vague, et nous pouvons avoir le temps d’obtenir les vaccins, et peut-être même le traitement contre le Covid-19. »

À ce jour, seulement environ 1,14 million d’Ougandais ont reçu au moins une première dose de vaccin contre le Covid-19. La vaccination a été ralentie par la pénurie mondiale de vaccins ; mais de nouvelles livraisons d’AstraZeneca et de Sinovac sont attendues ce samedi par les autorités ougandaises.

