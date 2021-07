RDC: un arrêté autorise l'abattage d'espèces protégées, l'ICCN n'était pas au courant

De jeunes singes bonobos, près de Kinshasa. AFP/File

En RDC, l’Institut congolais pour la conservation de la nature (ICCN) milite pour que l’arrêté interministériel autorisant notamment la capture et l’abattage de certaines espèces protégées soit annulé. Des correspondances ont été adressés aux diverses autorités dont la vice-Première ministre et ministre congolaise de l’Environnement et du développement durable.