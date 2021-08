RDC: les médecins suspendent leur grève

En République démocratique du Congo, les médecins du secteur public ont accepté samedi de suspendre la grève qu’ils observent depuis le 12 juillet et qui a été renforcée pendant deux semaines. Les blouses blanches réclamaient le paiement de salaire des 5 600 médecins exerçant leur profession sans être rémunérés. Autre revendication, l’augmentation des salaires de l’ensemble des médecins.

Avec notre correspondant à Kinshasa, Kamanda wa Kamanda Muzembe

Pour les syndicats de médecins, le gouvernement a fait des avancées considérables lors des négociations, surtout en ce qui concerne les revendications d’ordre administratif.

Reste le volet pécuniaire que le gouvernement dit vouloir régler dans le cadre du budget 2022, ainsi que l’a expliqué le docteur Muanda, secrétaire général du Syndicat national des médecins (Synamed) : « Tenant compte de la volonté du gouvernement de la République de continuer à rencontrer toutes les revendications reprises dans leur cahier des charges et soucieux de soulager la souffrance de la population, les médecins du service public de l’État, membres du Synamed asbl et du Symeco [Syndicat des médecins du Congo] ont décidé de suspendre la grève dès la signature formelle de l’accord entre le banc gouvernemental et le banc syndical des médecins. »

Une suspension qui laisse une épée de Damoclès au-dessus de la tête du gouvernement : « Néanmoins, ils se réservent le droit de reprendre la grève dans sa forme actuelle en cas de non prise en compte de leurs revendications dans le cadre de l’élaboration du budget 2022 », a ajouté le Dr Muanda.

Samedi soir cependant, le gouvernement n’a donné aucun signal pour la signature d’un protocole d’accord avec les syndicats des médecins du secteur public.

