Arrestations des Français à Madagascar: la procureure confirme la préparation d'un coup d'État

Quasiment quinze jours après l’arrestation des deux Français pour atteinte à la sûreté de l’État, la procureure auprès de la Cour d’appel d’Antananarivo a fait un point presse pour expliquer les avancées de l’enquête : elle confirme notamment, à travers la description des preuves collectées par les enquêteurs, qu’une tentative de renversement du régime était prévue.

Avec notre correspondante à Antananarivo, Laure Verneau

Pendant les perquisitions, les enquêteurs ont mis la main sur le « budget du projet Apollo 21 ». Ce document préciserait les conditions dans lesquelles était prévu le coup d’État : un plan détaillé et chiffré pour éliminer cinq personnalités politiques malgaches, dont le président de la République Andry Rajoelina.

C’est la première fois que la procureure détaille les preuves matérielles qui ont permis l’arrestation et la mise en garde à vue de Paul Rafanoharana et Philippe François. Les deux hommes, respectivement franco-malgache et français, résidant tous les deux à Madagascar, ont été arrêtés mardi 20 juillet au soir par la brigade criminelle, le premier à son domicile, et le second dans la salle d’embarquement d’Ivato, alors qu’il quittait définitivement la Grande île.

La magistrate a aussi confirmé plusieurs éléments saisis par les enquêteurs qui avaient fuité dans la presse malgache : une somme d’argent d’environ 200 000 euros, un fusil à pompe et deux véhicules. En tout, explique-t-elle, vingt-et-une personnes ont été interpellées dont des gendarmes et des militaires en activité, 14 sont actuellement en garde à vue.

L’enquête suit son cours et a été confiée à la police et à la gendarmerie, qui travaillent avec le parquet d’Antananarivo.

