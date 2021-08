Au Cameroun, de nouvelles exactions ont été commises dans les régions anglophones

Bamenda, capitale de la région du Nord-Ouest, Cameroun anglophone. Reinnier KAZE / AFP

Ces exactions sont le fait de l'armée et des groupes séparatistes, et ont eu lieu au mois de juin, affirme un rapport de Human Rights Watch. L'ONG appelle les autorités à protéger les populations civiles, à enquêter et poursuivre leurs auteurs en justice.