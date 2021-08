Le journaliste Soulaimane Raissouni met un terme à sa grève de la faim

Des journalistes manifestent à Tunis en juin 2021 pour apporter leur soutien à leur confrère Soulaimane Raissouni. FETHI BELAID AFP/File

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Détenu depuis le 22 mai 2020 et condamné à cinq ans de prison pour « viol avec violence et séquestration » le 9 juillet, le journaliste marocain Soulaimane Raissouni a décidé mardi de mettre un terme à sa grève de la faim après 118 jours, à condition qu'il soit transporté à l'hôpital pour y être suivi. Ses avocats ont envoyé une lettre au ministère public, au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, à l'administration pénitentiaire et à la Cour de cassation pour soutenir cette demande.