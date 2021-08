Une campagne très disputée pour la présidence du football sénégalais

Le président de la Fédération africaine de football, Augustin Senghor, en 2018. © AFP/Seyllou

RFI

Plus que quatre jours avant l’assemblée générale élective de la Fédération sénégalaise de football qui va choisir son nouveau patron. Une campagne disputée et houleuse où s’affrontent le président sortant, Augustin Senghor, et Mady Touré, actuel président de l’Académie Génération Foot.