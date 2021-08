Mali: la mystérieuse disparition du rappeur Dr Keb et de ses accompagnateurs

Au Mali, cela fait près d’une semaine qu’on est sans nouvelles du rappeur Dr Keb et de deux membres de son équipe. De son vrai nom Amadou Kébé, l’artiste était en tournée dans la région de Tombouctou avec Ousmane Coulibaly, alias Dr Bacozy, et Alfousseiny Touré, dit Dr Alouss.

Il devait donner des concerts à Rharous, puis Niafunké et Goundam. Le premier de ces concerts n’a jamais eu lieu. Dr Keb, 27 ans, et les deux membres de son équipe qui l’accompagnaient n’ont plus donné signe de vie depuis le 29 juillet dernier. Amadou Moboguiri Togo est membre du label de l'artiste et porte-parole de la cellule de crise créée par ses proches. « Le jeudi 29 dans la matinée, ils ont loué un 4x4 et se sont dirigés vers Rharous. Ils ne sont jamais revenus en fait à leur point de départ, Tombouctou », explique-t-il.

Dans un premier temps, l’absence de nouvelles a été mise sur le compte des importantes perturbations téléphoniques que connaît la zone. Mais l’artiste, qui devait rentrer à Bamako en début de semaine, n’a jamais embarqué à bord de son avion. « Nous avons compris que ce n’était pas normal que le lundi 2 août. Ils devaient tous prendre l’avion pour rentrer à Bamako », confirme Amadou Moboguiri Togo.

Accident ? Enlèvement ? Des groupes jihadistes sont actifs dans cette zone où des enlèvements sont déjà survenus. Mais, à ce stade, rien ne permet de privilégier une piste plutôt qu’une autre.

Des recherches sont en cours. « C’est l’alerte générale, tout le monde est mobilisé sur le terrain », indique une source gouvernementale. Les proches de l’artiste lancent un appel à toute personne susceptible d’apporter des informations.

De gauche à droite : les trois personnes portées disparues : Ousmane Coulibaly, alias Dr Bacozy, Amadou Kebe alias Dr Keb, et Alfouseiny Touré alias Dr Alouss. © Label Team Dr

