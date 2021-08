Tchad: une vingtaine de militaires tués après une attaque de Boko Haram

Un véhicule de l'armée tchadienne à Koundoul, à 25 km de Ndjamena. (Photo d'illustration). AFP - -

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Au Tchad, l’armée a été attaquée dans la nuit du 4 au 5 août par des éléments de Boko Haram dans la région du Lac Tchad. Une attaque qui a causé d’énormes pertes. On parle pour l’heure d’une vingtaine de soldats tués et plusieurs autres portés disparus. L’armée tchadienne, qui vient de subir la plus grosse attaque depuis la mort d’Idriss Déby en avril dernier, mène actuellement une contre-offensive.