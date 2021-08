Afrique du Sud: Jacob Zuma hospitalisé juste avant la reprise de son procès

L’ancien président sud-africain Jacob Zuma, incarcéré à la prison d’Escourt depuis le mois dernier pour outrage à la justice, a été hospitalisé ce vendredi 6 août. Il purge une peine de 15 mois de prison pour avoir refusé de se présenter devant une commission qui enquête sur la corruption sous sa présidence, une incarcération qui avait déclenché une grande vague de violences dans le pays. Cette hospitalisation intervient juste avant la reprise d’un procès pour corruption.

Avec notre correspondante à Johannesburg, Claire Bargelès

Jacob Zuma devait comparaître mardi prochain 10 août devant la Haute Cour de Pietermaritzburg. Mais après un contrôle de routine au sein de la prison, les médecins ont décidé d’hospitaliser l’ancien président de 79 ans. Il a été placé en « observation médicale », indique l’administration pénitentiaire, sans donner plus de précision sur son état de santé.

« Il n’y a pas de raison de s’alarmer, pour l’instant », a quant à elle détaillé sa Fondation sur les réseaux sociaux, évoquant un simple bilan de santé annuel.

Jacob Zuma avait obtenu d’être présent en personne et non en visioconférence lors de la reprise de son procès la semaine prochaine dans l’affaire Thalès. Il est accusé d’avoir perçu des pots-de-vin à la fin des années 1990 de la part de l’entreprise française, dans le cadre d'un contrat d’armement et plaide non coupable pour les seize chefs d’accusation retenus contre lui. Mais avec cette hospitalisation, impossible de savoir pour l’instant si la prochaine audience aura bien lieu.

