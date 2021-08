Anniversaire d'Olivier Dubois: les messages de soutien des proches du journaliste enlevé

Le journaliste français Olivier Dubois à Nioro au Mali en septembre 2020. © MICHELE CATTANI/AFP

8 mn

Il a 47 ans ce vendredi 6 août, et il passe son anniversaire quelque part au Sahel, retenu en otage. Le journaliste français Olivier Dubois a été enlevé le 8 avril 2021, il y a presque quatre mois, alors qu’il était en reportage à Gao dans le nord du Mali. Depuis, il est apparu sur une vidéo dans laquelle il expliquait lui-même être retenu par le Groupe de soutien à l’Islam et aux musulmans dirigé par Iyad Ag Ghaly et lié à Al Qaïda au Maghreb islamique.