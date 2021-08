Bénin: l'opposant Joël Aïvo reste en prison, l'instruction va commencer

Joël Aïvo, professeur de droit constitutionnel au Bénin et opposant, a été arrêté le 15 avril dernier et inculpé de «blanchiment et atteinte à la sûreté». Joël Aïvo/Archive personnelle

Au Bénin, la commission d’instruction de la CRIET a repris en main hier jeudi, le dossier de l’opposant Joël Aïvo, conformément à la requête du Ministère public formulée le 15 juillet à l’ouverture de son procès. Elle inculpe l’opposant pour atteinte à la sûreté et blanchiment, et le juge des libertés a ordonné le maintien en détention de Joël Aïvo, à la surprise et à la déception de ses proches et avocats.