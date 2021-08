RDC: la riposte Ebola a-t-elle financé des groupes armés?

Beni, la capitale provinciale du Nord-Kivu où ont été découverts de nouveaux cas d'Ebola. REUTERS/Samuel Mambo

En RDC, les agents de la riposte Ebola ont-ils financé les forces armées congolaises et même des groupes armés pour assurer leur sécurité ? C’est en tout cas ce que révèle le dernier rapport du Groupe d’étude sur le Congo, un centre de recherche de l’université de New York. Les faits portent sur la 10e épidémie d’Ebola, entre 2018 et 2020, dans l’est de la République démocratique du Congo. Selon ces chercheurs, en voulant protéger son personnel et faire face à la pandémie, le ministère de la Santé et l’Organisation mondiale de la santé ont sans doute aggravé le conflit.