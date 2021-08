Tunisie : l’appel du président Saïed sur la baisse des prix diversement entendu

En Tunisie, la population peine à remplir les garde-manger en raison de l'inflation. La semaine dernière, le président a reçu les syndicats du patronat. Kaïs Saïed a, à plusieurs reprises, fait des déclarations appelant les sociétés et les hommes d’affaires à faire des efforts sur les prix. Il a notamment appelé les responsables de circuits de distribution à « contribuer à l’effort national, et à ne pas exploiter cette conjoncture pour spéculer ou augmenter les prix » dénonçant les spéculateurs. Les appels du président ont-ils été entendus ?

Avec notre envoyée spéciale à Tunis, Charlotte Cosset

« Baissons les prix et permettons au peuple de manger ! On écoute ce que dit le président ! » Dès l’entrée du marché central de Tunis, le ton est donné. Ici les annonces du président ne sont pas passées inaperçus. Hassan, vendeur de fruits a déjà changé ses étiquettes. « Le prix de tous les fruits ont baissé ; les pommes, les raisins, tout… Les pommes par exemple étaient à 3 dinars ou 2,5 dinars, aujourd’hui, c’est 2 dinars. C’est évident que les gens qui ne pouvaient pas acheter à 3 dinars, à 2, ils le peuvent. Donc il y a plus de demande. »

Il approuve les annonces du président. « C’est une bonne chose, il y aura moins de spéculation, parce que ça se fait beaucoup ici en Tunisie. » Noujum est venu faire son marché. Elle-même a constaté l’évolution. « C’est vrai que les prix ont baissé un peu. Avant les gens n’achetaient plus rien parce qu’ils n’avaient pas assez d’argent. Ils ont affamé le peuple.»

L'étal coloré d'un vendeur de citrons à marché central de Tunis. © RFI/Charlotte Cosset

Une réduction des prix relative et pas sur tous les produits.

Chez Anis, qui vend des olives et du fromage, la réduction des tarifs n’est pas encore à l’ordre du jour. « Ce n’est pas nous qui pouvons baisser les prix. On est à la fin d’une chaîne. Les grandes surfaces achètent directement en gros chez le producteur alors que moi j’achète à un intermédiaire. Ce qui fait que je n’ai pas beaucoup de marge. »

Dans les grandes surfaces qui se sont engagées à baisser les prix, il y a seulement quelques promotions, mais pas de grand changement sur les produits de base.

