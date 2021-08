La France continue à soutenir le président tunisien Kaïs Saïed

Les présidents tunisien et français Kaïs Saïed et Emmanuel Macron à Paris, le 22 juin 2020 (Image d'illustration).

Le président français Emmanuel Macron s'est entretenu au téléphone avec son homologue tunisien, Kaïs Saïed, qui a pris les pleins pouvoirs depuis deux semaines, et ce, pour deux semaines encore. La France ne change pas d'un iota sa position et soutient le président tunisien, malgré son coup de force constitutionnel.

« La France se tient aux côtés de la Tunisie et du peuple tunisien dans ce mouvement clé pour sa souveraineté et la liberté ». Les mots du communiqué publié par l'Élysée sont prudents et mesurés, mais n'affichent aucune défiance envers Kaïs Saïed. Alors que la diplomatie française avait appelé fin juillet à la nomination rapide d'un nouveau Premier ministre après le coup de force du président tunisien, pas de trace cette fois d'une quelconque injonction de la part de Paris.

Il faut dire que Kaïs Saïed avait affiché sa détermination cette semaine, refusant tout retour en arrière et toute discussion. La France semble avoir privilégié le statu quo. Selon Jeune Afrique, des propositions de sortie de crise avaient pourtant été élaborés par Paris et Washington. Parmi elles, la constitution d'un gouvernement dont Ennahdha, première force politique au Parlement, serait exclue. La présidence renoncerait, quant à elle, à une autorité directe sur les forces d'autorités civiles, comme le revendique Kaïs Saïed.

Selon l'Élysée, le chef d'État tunisien se serait engagé à faire connaître rapidement sa feuille de route pour la période à venir et à donner toute sa place à la légitimité populaire, c'est-à-dire, les choix opérés par les Tunisiens dans les urnes.

