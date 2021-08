Mali: dans le Nord, des actes de vandalisme privent les populations de réseau téléphonique

Au Mali, des actes de vandalisme privent les populations de réseau de téléphonie. © iStock/PeopleImages

Au Mali, depuis plus de dix jours, les populations des régions de Gao et de Tombouctou sont partiellement privées de communication suite à des perturbations liées à des actes de vandalisme contre les installations techniques des opérateurs de téléphonie Orange et Moov Africa Malitel.