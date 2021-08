Pour une feuille de route en Tunisie: organisations et syndicats lancent un appel à Kaïs Saïedau président

(image d'illustration) Le président tunisien Kaïs Saïed, ici en octobre 2019, lors de sa prestation de serment, à Tunis. REUTERS - Zoubeir Souissi

Près de deux semaines après l'entrée en vigueur de mesures d'exception, décidées par le président tunisien, la société civile reste mobilisée. Ainsi 7 organisations et syndicats ont joint leurs voix dans une déclaration conjointe, jeudi 5 août, dans laquelle elles appellent le chef de l'État à préciser sa feuille de route et demandent la formation, dans les plus brefs délais, d’un gouvernement.