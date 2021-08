São Tomé-et-Principe: le second tour de l'élection présidentielle repoussé au 29 août

Une personne vote lors des élections présidentielles de 2016 à Sao Tome-et-Principe (Image d'illustration). © SAMIR TOUNSI/AFP

Texte par : RFI Suivre 3 mn

C'est le dimanche 8 août que les électeurs de São Tomé-et-Principe auraient dû se rendre aux urnes pour le second tour de l'élection présidentielle. Mais São Tomé-et-Principe connait depuis le 19 juillet, jour de l'annonce des résultats du premier tour de l'élection présidentielle, une situation politique tendue. Le pays a été tenu en haleine par la décision de la Cour constitutionnelle qui devait statuer s'il y avait fraude, et s'il fallait recompter les voix du premier tour. Le verdict rendu par la juridiction est de ne pas procéder à un recompte. Mais le second tour a été repoussé au dimanche 29 août.