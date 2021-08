Tchad: marche à l’appel de la coalition Wakit Tama pour un changement de cap de la Transition

Le chef du CMT Mahamat Idriss Déby Itno, le 9 avril 2021, à Ndjamena. Marco Longari AFP/Archivos

Au Tchad, une marche pacifique a été organisée, ce samedi 7 août, à Ndjamena, à l’appel de Wakit Tama, coalition de l’opposition et de la société civile. Les organisateurs exigent l'arrêt du processus de transition en cours jugé non transparent et non inclusif. La manifestation a été autorisée et le cortège est parti du Rondpoint Hamama jusqu’au Palais du 15 janvier.