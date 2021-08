Augustin Senghor réélu à la tête de la Fédération sénégalaise de football

La fédération sénégalaise de football a élu son nouveau président samedi 7 août lors d’une assemblée générale au Centre International de Conférence Abdou Diouf (CICAD) de Diamniadio qui a duré toute la journée. Face à Mady Touré, le président sortant, Augustin Senghor, a été réélu pour la 4e fois consécutive à la tête de l'instance dirigeante du football sénégalais.

Avec notre correspondante à Dakar, Théa Ollivier

Les résultats sont tombés en fin d’après-midi samedi après une longue journée de vote agitée. Augustin Senghor a été élu pour un quatrième mandat, sous les acclamations de ses soutiens. Il a gagné dès le premier tour à 326 voix contre 123 pour son adversaire, Mady Touré, actuel président de l’académie Génération Foot.

Augustin Senghor prêt à « parachever le travail »

« Nous sommes déçus d’avoir perdu, mais on reste fair-play et dans le respect de l’adversaire », commente Talla Fall, directeur de campagne de Mady Touré. Pour Augustin Senghor, cette victoire n’est pas une surprise. Après 12 ans à la tête de l’instance dirigeante du football sénégalais, il explique vouloir « parachever le travail » qu’il a commencé « dans l’unité ».

Celui qui est aussi vice-président de la CAF a rappelé ses nombreux objectifs : gagner des trophées sur les prochaines CAN, être de nouveau présents en coupe du monde, développer le football des jeunes et le football féminin, consolider le championnat local et accueillir une CAN au Sénégal. Jusque tard dans la soirée s’est ensuite déroulée l’élection des membres du comité exécutif de la fédération.

