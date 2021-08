Covid-19: une journée nationale de vaccination organisée en Tunisie

En Tunisie, le ministère de la Santé a organisé, ce dimanche 8 août 2021, une journée nationale de vaccination pour lutter contre le Covid-19. © Matthias Raynal / RFI

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Une journée nationale de vaccination a été organisée, ce dimanche 8 août, en Tunisie. Un million et demi de doses ont ainsi été mises à la disposition de plusieurs centaines de centres à travers tout le pays. Tout citoyen de 40 ans et plus peut se faire vacciner.