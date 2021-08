Mali: rassemblement de soutien au rappeur Dr Keb et à ses accompagnateurs

Au Mali, des responsables de la Culture, des artistes et des fans de l’artiste Dr Keb, ont rencontré hier, samedi, la presse à Bamako. Il s'agissait de manifester leur soutien à l'artiste disparu dans le nord du Mali depuis plus d'une semaine, avec deux membres de son équipe qui l'accompagnaient. Un appel a été lancé aux éventuels ravisseurs.

Publicité Lire la suite

avec notre correspondant à Bamako, Serge Daniel

De nombreux artistes maliens et des mélomanes ont assisté à la conférence de presse de la cellule de crise créée pour soutenir les trois musiciens portés disparus depuis environ une semaine dans le nord du Mali : Dr Keb, Dr Bacozy et Dr Alouss.

Ce point presse est destiné à témoigner de notre douleur et à montrer notre soutien à la famille et aux proches de « nos trois amis disparus », explique Oumy Haïdra, membre de la cellule de crise.

Le rappeur Dr Keb et ses deux accompagnateurs n’ont plus donné signé de vie depuis précisément le 29 juillet dernier. Ils étaient alors en tournée dans le nord et le centre du Mali pour chanter la paix et la réconciliation.

De gauche à droite : les trois personnes portées disparues : Ousmane Coulibaly, alias Dr Bacozy, Amadou Kebe alias Dr Keb, et Alfouseiny Touré alias Dr Alouss. © Label Team Dr

Dans la région de Tombouctou où ils ont disparu, l’hypothèse de l’enlèvement n’est pas exclue. L’artiste malien Master Soumy lance un appel aux éventuels ravisseurs des trois artistes : « Nous lançons cet appel aux ravisseurs : libérez ces jeunes qui sont utiles pour la construction de notre pays.»

► À lire aussi : au Mali, la mystérieuse disparition du rappeur Dr Keb et de ses accompagnateurs

La cellule de crise a décidé de mobiliser d’avantage pour obtenir la libération des trois artistes avec notamment des déplacements et contacts à l'agenda.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne