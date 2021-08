Miliciens des FSR condamnés à mort au Soudan pour la répression: HRW interroge les responsabilités «plus haut»

Audio 00:52

Manifestation à Khartoum en novembre 2019. RFI

Texte par : RFI Suivre 4 mn

Au Soudan, six membres des redoutées Forces de soutien rapide (FSR) ont été condamnés à mort, le 5 août. Arrêtés en 2019, ils étaient accusés du meurtre de six personnes lors d'une manifestation contre les pénuries de nourriture et de carburant, après la chute d'Omar el-Béchir. Qu'en est-il des responsables politiques de cette répression, interroge Human Rights Watch ?