Togo: l’opposition divisée sur les propositions de réformes de la concertation

Le document final des travaux de la « concertation nationale des acteurs politiques » a été rendu public et donne lieu à de nombreux commentaires au Togo. Le gouvernement se félicite du travail accompli. Cependant, au sein de l’opposition, certains qui avaient quitté la concertation ou n’y avaient pas été invités parlent d’un « recul démocratique ».

Avec notre correspondant à Lomé, Peter Sassou Dogbé

Le président du Nouvel engagement togolais, Gerry Komandéga Taama, insiste sur le caractère exceptionnel de cette concertation qui a rassemblé un grand nombre d’acteurs. « C’est une grande avancée », s’est-il exclamé en conférence de presse. « Pour moi, il y a des éléments qui permettent d'être optimiste. Le premier, c'est que pour une fois tout le monde s'est assis et a dit : "voici les points sur lesquelles on veut discuter". Le deuxième élément, c'est que toutes les personnes qui sont amenées à la mise en œuvre de ces réformes ont participé de façon active à ces discussions. Donc l'inclusivité et la participation me permettent de dire que normalement ça devrait pouvoir aller. »

Craintes concernant la Ceni

Certaines mesures proposées font cependant polémique au sein de l’opposition. La concertation a opté pour une Commission électorale nationale indépendante animée par les politiques. Et Nathaniel Olympio, président du parti des Togolais, accuse pouvoir et membres de la concertation de ne pas avoir cherché l’équité entre forces politiques pour cette Ceni : « Le dialogue propose que la Commission électorale nationale indépendante soit politique. Elle sera composée en majorité de membre du parti au pouvoir et de ses alliés. Or à la Ceni, les décisions sont prises à la majorité. Où est donc la garantie de l'équité ? »

Nathaniel Olympio s’inquiète d’une autre proposition : la réunion d’audiences foraines pour attribuer des actes de naissance qui serviraient à l’enrôlement des électeurs. Il appelle à l’utilisation des cartes d’identité pour l’enrôlement afin de mieux lutter contre les manipulations.

