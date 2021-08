Reportage

Tunisie: les étrangers invités à participer à la journée nationale de vaccination

Dans un salon de coiffure à Tunis, les discussions tournent autour du vaccin contre le Covid-19 accessible aux étrangers en Tunisie. © Matthias Raynal/RFI

Ce dimanche, une journée nationale de la vaccination est organisée en Tunisie. 1 million et demi de doses ont été mises à la disposition de plusieurs centaines de centres à travers tout le pays. Tout citoyen de 40 ans et plus peut se faire vacciner et même les étrangers. Qu’ils soient résidents ou en situation irrégulière. Matthias Raynal est parti à la rencontre des ressortissants d’Afrique subsaharienne qui vivent à Tunis.