Gabon: entre hausse des prix des transports et contrôles sanitaires, les Librevillois peinent à partir

Au Gabon, dur dur de quitter Libreville pour aller passer quelques jours de vacances dans les provinces. D’un côté, il y a la crise économique, de l’autre il y a les mesures barrières contre le coronavirus… et pour compliquer le tout, les tarifs des transports ont pris l’ascenseur. Les prix sont passés du simple au double au grand désarroi des voyageurs.

Publicité Lire la suite

avec notre correspondant à Libreville, Yves-Laurent Goma

Esther Ada est sans emploi. Elle veut partir à Bitam dans le nord du Gabon et a fait le tour des agences de voyage à la recherche du billet le moins cher. Les tarifs ont augmenté partout, il y a même une agence a augmenté ses tarifs de 14000 à 25500, se plaint-elle. « On se sait plus à quel saint se vouer ! »

A part le billet, il faut avoir un test Covid négatif et un laissez-passer. Une équation difficile pour tous les Librevillois qui souhaitent se rendre à l’intérieur du pays. « Le corona est venu compliquer le voyage : il faut avoir le test Covid, le laisser-passer... si c'est pas le cas, il faut avoir les deux vaccins... c'est vraiment difficile », nous dit un voyageur.

A à la gare routière du PK 8, Blondin Mba, chauffeur routier, vient de charger son véhicule. Pour lui, les mesures barrières contre le Covid-19 sont à l’origine des augmentations déplorées. « Les bus qui prenaient 19 passagers n'en prennent plus que neuf ! Donc c'est le propriétaire qui perd... Moi je respecte les mesures barrières : deux par banquette ! »

A cause de ces tracasseries, beaucoup de Librevillois sont contraints de passer leurs vacances dans la capitale.

► À lire aussi : au Gabon, le secteur du tourisme, principale victime du Covid-19

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne